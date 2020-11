Obama critica el apoyo republicano a los reclamos de fraude electoral de Trump

El expresidente Barack Obama criticó a los funcionarios republicanos por condonar las falsas afirmaciones de fraude electoral del presidente Donald Trump a raíz de su derrota en las elecciones ante Joe Biden, y dijo en un clip de entrevista publicado el jueves que tales acusaciones ponen en peligro la democracia, reportó CNN.

“Parecen estar motivados, en parte, porque al presidente no le gusta perder y nunca admite la pérdida”, dijo Obama a Scott Pelley de CBS. “Estoy más preocupado por el hecho de que otros funcionarios republicanos que claramente saben mejor, estén de acuerdo con esto, lo estén complaciendo de esta manera”.

“Es un paso más para deslegitimar, no solo a la administración entrante de Biden, sino a la democracia en general”, continuó Obama. “Y ese es un camino peligroso”.

La entrevista completa, la primera del expresidente desde las elecciones, se transmite el domingo por CBS.

