Conoce la casa de playa de Delaware en la que Joe Biden descansa con su familia

El presidente electo Joe Biden está descansando en estos momentos en Rehoboth Beach, Delaware, en donde tiene su casa de playa.

El exvicepresidente adquirió la propiedad, en el verano de 2017, tras desembolsar la cantidad de $2.7 millones de dólares.

De acuerdo a la ficha técnica, la vivienda de tres pisos cuenta con unas espectaculares vistas del Parque Estatal Cape Henlopen, además de que se encuentra a un par de calles de la playa, por lo que su ubicación es inmejorable.

@Richzeoli went past sleepy Joe Biden’s house in Rehoboth Beach this week. Notice something missing? pic.twitter.com/xWlWSPH3Dq

Tras la adquisición de la vivienda, Joe y Jill compartieron lo felices que estaban de dar ese paso en su matrimonio, pues siempre habían soñado con tener una casa de playa.

“A lo largo de nuestras carreras, Jill y yo hemos soñado con poder comprar un lugar en la playa donde podamos traer a toda la familia. Nos sentimos muy afortunados de poder hacer que eso suceda y estamos ansiosos por pasar tiempo con nuestra familia en el lugar que más nos importa en el mundo”, comentó Joe Biden, en su momento, por medio de un comunicado.

La casa, ubicada en el Farview Road, cuenta con seis recámaras, por lo que tiene el espacio más que suficiente para que el futuro presidente pueda escaparse con su familia durante sus vacaciones o durante un fin de semana.

También tiene 5.5 baños, una cocina gourmet, comedor, sala de estar, sala principal, tres chimeneas, elevador y hasta un baño dedicado única y exclusivamente para sus perros.

Al igual cuenta con un jardín trasero con cocina al aire libre y una área de parrilla, por lo que las reuniones familiares han de ser simplemente impresionantes.

Antes de pertenecer a los Biden, la residencia fue de Diane Smith y de Jayne Ketles, quienes la compraron, en 2006, por $1.5 millones de dólares.

If @JoeBiden becomes president, his Rehoboth Beach, DE, home will be the summer (maybe spring/fall/winter?) White House. Went by it today. pic.twitter.com/2JyS5lkJXQ

— James Robert Carroll (@JRCarrollNews) August 24, 2020