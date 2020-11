FOTOS: Muere hispano mientras saltaba en paracaídas en Florida. El artefacto no abrió al descender

Un cubano residente en Miami perdió la vida en un accidente ocurrido en el norte de Florida cuando practicaba paracaidismo y el aparato no abrió durante el descenso, informan este domingo medios locales.

Yuset Hernández, de 51 años, era parte de un equipo de siete personas, todos originarios de Cuba, que el viernes practicaban paracaidismo en la localidad de Starke, en el norte de Florida, para un evento que se realiza este fin de semana en honor a las familias de los oficiales del orden caídos en el cumplimiento de deber.

Portavoces de la Oficina del Alguacil del Condado de Bradford señalaron que en el último salto de práctica uno de los paracaídas que usaba Hernández “no se desplegó por completo”.

Los agentes hallaron el cuerpo sin vida sobre las 8 de la noche, hora local, de ese viernes en una zona boscosa cercana al aeropuerto Keystone Heights, al suroeste de Jacksonville y sede del evento.

Skydiving Team Eagle based in Miami came to Starke to jump in Krawl’n for the Fallen event which honors families of fallen police officers. 51-year-old Yuset Hernandez died after parachute malfunctioned. He leaves behind a daughter and grandson in Cuba where he’s from. @wjxt4 pic.twitter.com/jPz60V42ce

— Brittany Muller (@BrittMullerNews) November 14, 2020