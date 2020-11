Estados Unidos renuncia a perseguir al general Salvador Cienfuegos y lo entregará a México

Los fiscales generales de Estados Unidos y México anunciaron que entregarán a la justicia mexicana al exministro de Defensa de ese país, General Salvador Cienfuegos Zepeda, a menos de un mes después de que autoridades de Estados Unidos anunciaran el arresto del general Salvador Cienfuegos, bajo acusaciones de narcotráfico, corrupción y contubernio con cárteles del narcotráfico mexicanos para introducir drogas en Estados Unidos, y que sería juzgado en Nueva York.

Estados Unidos decidió retirar las acusaciones contra el exministro de defensa mexicano arrestado en Los Ángeles el mes pasado y entregar la investigación de este caso y el posible enjuiciamiento del General Salvador Cienfuegos Zepeda, si resultara culpable, a México.

Joint Statement by Attorney General of the United States William P. Barr and Fiscalía General of Mexico Alejandro Gertz Manero https://t.co/02vmPr2gC0 pic.twitter.com/hBN7IwAPPw

