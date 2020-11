Madre exige a la niñera que le pague $600 dólares por dar carne a los niños, ellos son vegetarianos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una madre ha exigido a la niñera que le pague $600 dólares en concepto de “dinero de apoyo emocional” después de que le dio a sus hijos nuggets de pollo, cuando son vegetarianos.

La joven de 19 años se niega, ya que afirma que nunca le dijeron que no comían carne. La niñera lleva cuidando niños durante dos años y recientemente una nueva familia le pidió que cuidara de su niño de nueve años y su niña de siete años.

Según cuenta The Mirror, la chica estaba tan contenta con los niños y cómo se portaban que decidió premiarlos y les compró un Happy Meal con nuggets de pollo para cenar.

Pero tanto los niños como sus padres no mencionaron que eran vegetarianos, lo que provocó una gran pelea cuando la madre regresó y encontró a sus hijos comiendo pollo.

“La mamá llegó temprano a casa y vio a sus hijos comiendo nuggets de pollo. Literalmente les arrancó los nuggets de las manos y comenzó a gritar que yo era horrible por permitir que sus hijos coman cadáveres. También le gritó a sus hijos por comer la carne.

Me echó sin pagarme y luego me envió un mensaje de texto diciéndome que tenía que pagarle $300 dólares por cada niño, en concepto de daño emocional que les había causado y que si no lo hacía, me llevaría a la corte.

Mum demands babysitter pays £450 compensation for giving meat to vegetarian kidshttps://t.co/gQRcpFxdwq — Daily Mirror (@DailyMirror) November 14, 2020

Me negué a pagar el dinero y le dije que debería haberme dicho que era vegetariana, que entonces me habría asegurado de respetar completamente la elección de la dieta de su familia. No era mi culpa que ella no me dijera nada.

“Ella dijo que no debería asumir que todo el mundo come carne”.

La amenaza de ser llevada a los tribunales no la asustó, ya que tanto su padre como su hermano son abogados, pero recurrió a Reddit para pedir consejo sobre la mejor manera de lidiar con la situación.

La mayoría de las personas le aconsejaron que no solo hacía bien al no pagarle sino que, además debía pelear para que le pagara el dinero que le debe por cuidar a los niños.

“Era su responsabilidad decirte que sus hijos eran vegetarianos. Aún te debe dinero por cuidar niños. Estoy dispuesto a apostar que ya ha hecho este truco antes para no pagar y tal vez intentar conseguir algo de dinero extra”, expresó un usuario.

“Me parece extraño que ninguno de los niños mencionara que no comían carne y que querían un Happy Meal”, señaló otra persona.

También le aconsejaron que le diera la información de contacto de sus abogados y que le preguntara cuándo puede esperar que le paguen o si debe resolver eso también en la corte.