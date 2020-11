No hay nada oculto ni impunidad, señala AMLO sobre retiro de cargos contra general Salvador Cienfuegos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no existe nada oculto sobre el retiro de cargos de narcotráfico contra Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“No hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política diplomática para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y se decide juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno… Esto va más allá de lo legal, no quiere decir que no sea legal, existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer y fue en el caso que nos atañe, violado, porque nosotros no tuvimos ninguna información“, señaló en su conferencia mañanera.

El mandatario mexicano reiteró que él no tenía conocimiento sobre la investigación que se tenía sobre el general Salvador Cienfuegos y de su posible detención, a lo que el gobierno mexicano externó su extrañeza en el caso.

“Se les expresó nuestra extrañeza, se hizo de manera diplomática y ellos fueron receptivos, entendieron de que si existe cooperación debe de haber confianza y lo que externaron, por eso decidieron presentar conjuntamente con la Fiscalía de México esta petición, resolvieron que sea en México dónde se juzgue al general en el caso que exista elementos de prueba suficiente”

López Obrador manifestó que el regreso del general Salvador Cienfuegos a México, no significará impunidad. Agradeció al gobierno de Estados Unidos el haber escuchado y rectificar.

“No hay nada a cambio, nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios, es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento y quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo en este caso escuchar nuestro planteamiento y rectificar… No significa esto en el caso de que la jueza resuelva sobre esta petición y regrese el general Cienfuegos, no significa impunidad, significa que se inicia una investigación”

Señaló que el asunto del general Cienfuegos fue de interés en defensa de que no se cometieran injusticias.

“No hay impunidad para nadie, y al mismo tiempo no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos, que tiene que haber sustento y tiene que haber pruebas y nadie ninguna persona puede ser víctima de una injusticia… Desde luego nos interesó este asunto porque no es solo la situación del general Cienfuegos, también eso debe de quedar de manifiesto, lo haríamos ante cualquier circunstancia que afectara a cualquier mexicano… Sea quien sea, no permitiríamos ninguna injusticia para nadie, para ningún mexicano, para ningún ser humano”, señaló.

Mencionó que en el caso del general también estaba de por medio el prestigio de las Fuerzas Armadas y la soberanía de México.

“Pero aquí además está de por medio el prestigio de una institución fundamental del estado mexicano que es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas y no es cualquier cosa… No podemos nosotros permitir sin elementos que se socaven nuestras instituciones fundamentales… Además México es un país, que no se olvide, libre, independiente, soberano… Eso lo han entendido muy bien en Estados Unidos en el trato que llevamos”, apuntó.

Por su parte el canciller Marcelo Ebrard informó que una vez que sea extraditado Salvador Cienfuegos a México, la Fiscalía mexicana se encargará de realizar las investigaciones correspondientes sobre el general y en su caso, deslindar responsabilidades.

Seguir Leyendo: Jueza acepta retirar cargos a Salvador Cienfuegos y confirma que fue acuerdo de “altos niveles de gobierno”