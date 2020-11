Crisis alimentaria: 1 de cada 5 estadounidenses recurre a los bancos de alimentos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Shaunté LeSure nunca había necesitado ayuda para alimentar a su familia. Sin embargo, poco después de la pandemia de la primavera pasada, la nativa de Selma, Alabama, perdió su trabajo reclutando asistentes de atención médica para hogares de ancianos. A medida que sus ingresos se estancaron, LeSure se dio cuenta de que tal vez no pudiera conseguir suficiente comida para ella y su padre, con quien vive y a quien cuida.

Entonces, por primera vez en sus 42 años, aceptó cajas gratis de carne, productos lácteos, queso, fruta fresca y verduras en un programa de asistencia alimentaria que se ofrece a través de su iglesia. “Esa caja fue un salvavidas”, recuerda LeSure.

LeSure es solo una de los muchos estadounidenses que, en medio de una pandemia que ha devastado la salud y las finanzas de millones, han tenido que depender de la caridad para alimentarse a sí mismos y a sus familias.

Una nueva encuesta representativa a nivel nacional de más de 2,000 adultos estadounidenses realizada por Consumer Reports encontró que aproximadamente 1 de cada 5 compradores de comestibles estadounidenses (el 19%) ha utilizado una despensa de alimentos, un banco de alimentos o una distribución comunitaria de alimentos en algún momento desde que comenzó la pandemia. Además, aproximadamente la mitad de ellos dijeron que no usaron estos programas de alimentos en el año previo al brote de la COVID-19 en los Estados Unidos.

La crisis es mucho peor para las personas de color:

• Más de un tercio de los afroamericanos, el 35%, ha utilizado una despensa de alimentos o una distribución comunitaria de alimentos durante la pandemia. El 36% de ellos, por primera vez sufrieron este tipo de inseguridad alimentaria (comparando con el año anterior). Antes de la pandemia, el 28% de los afroamericanos dijeron que habían recibido estos servicios.

• Entre los hispanos, el 22% ha recibido comida gratis durante la pandemia, la primera vez para más de 6 de cada 10 personas (61%), según nuestra encuesta. Como referencia, el 13% de los hispanos dijeron que habían recibido servicios de comida de caridad antes de la pandemia.

• El problema es menos familiar para los estadounidenses blancos: el 15% ha utilizado una despensa de alimentos o una distribución comunitaria de alimentos durante la pandemia. Aproximadamente la mitad de ellos dijeron que lo habían hecho antes de la pandemia.

“Esta situación es más devastadora que la crisis financiera de 2008”, dice Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports. “Cuando se tiene en cuenta la crisis económica causada por la pandemia y la combinas con las interrupciones del suministro de alimentos que se han producido, se crea casi una tormenta perfecta para la inseguridad alimentaria”.

Lo que está pasando en las despensas de alimentos

En Feeding America, la organización sin fines de lucro dedicada al alivio del hambre más grande de los Estados Unidos, el 40% de los visitantes entre marzo y junio de 2020 eran nuevos, dice Katie Fitzgerald, vicepresidente ejecutiva y directora de operaciones de Feeding America. Esta afluencia a sus 200 bancos de alimentos ha contribuido a un aumento interanual del 60% en el total de visitantes del banco de alimentos en agosto de 2020, dice. Este número se ha mantenido estable durante los 8 meses de la pandemia. “Esperábamos ver que este número promedio disminuyera, pero todavía es alrededor del 60%”, dice Fitzgerald.

Feeding America estima que este año, el estrés de la pandemia podría resultar en que 50 millones de estadounidenses, incluyendo 17 millones de niños, padezcan inseguridad alimentaria, sin acceso confiable a una cantidad adecuada de alimentos nutritivos y asequibles.

En el Good Shepherd Food Bank en Auburn, Maine, los trabajadores han visto caras nuevas y han tratado de que se sientan bienvenidos. “Para las personas que vienen por primera vez, su reacción inicial es disculparse”, dice Kristin Miale, presidente de la organización. “Dicen: ‘lo siento mucho que estoy aquí, nunca pensé que tendría que venir aquí’. Las personas que se ofrecen como voluntarias siempre responderán: ‘no es necesario que te disculpes. No es tu culpa'”.

Good Shepherd suministra alimentos a más de 500 programas comunitarios en todo Maine. Debido a la pandemia, la organización ha visto un aumento del 7% en los visitantes que son propietarios de sus hogares. “Es un ingreso más alto de lo que era típico antes de la COVID”, Dice Miale. “Son personas que nunca habían buscado ayuda alimentaria”.

En Peoria, Ill., un proveedor de servicio social llamado Neighborhood House solía administrar un programa de alimentos complementarios que servía comidas a 45 ancianos y personas con discapacidades antes de la pandemia. Hoy atiende a 428, un aumento de casi un 1,000%, dice la directora ejecutiva Becky Rossman. Otro de los programas de la organización brindó cena y refrigerio a unos 60 adolescentes. ¿En la actualidad? Están alimentando a 235 niños y sus familias. Debido a que estos niños ya no están en la escuela o comiendo en Neighborhood House después de la escuela, la organización benéfica ha tenido que invertir en dos camiones para hacer entregas de alimentos a domicilio. “Cuando muchos de estos niños no están en la escuela, no comen”, dice Rossman.

LeSure terminó usando la asistencia alimentaria de su iglesia durante aproximadamente un mes, hasta que pudo comenzar a trabajar nuevamente. Aunque la iglesia está cerrada para la adoración en persona, ella dice que ella y su pastor han estado hablando recientemente sobre comenzar un programa para ofrecer cenas allí dos días a la semana cuando vuelva a abrir, para familias que todavía están batallando.

“Fue una lección de humildad para mí pasar por esto”, dice LeSure. “Crees que lo tienes todo organizado, pero luego sucede algo sobre lo que no tienes control. Te permite ver a las personas con una luz diferente. Y algunas personas no pueden recuperarse de esto”.

Las despensas de alimentos se ven afectadas por los elevados precios

Los bancos de alimentos y las despensas no obtienen toda su comida de las donaciones. Cuando tienen que comprarlos, pueden obtener mejores precios que los consumidores porque compran al por mayor y no pagan impuestos sobre las ventas. Sin embargo, los precios de los alimentos han aumentado para las organizaciones sin fines de lucro al igual que lo han hecho para las personas normales.

Miale, del Good Shepherd Food Bank, dice que su costo por libra de comida, una medida general que abarca todo un espectro de alimentos, ha incrementado a $1.10 por libra desde 87 centavos antes de la pandemia. Esto es un aumento del 26%.

Y hay otros costos asociados. “Estamos moviendo mucho más comida y también estamos usando más montacargas, cajas, cinta adhesiva, electricidad”, dice Fitzgerald de Feeding America. “Todos estos costos han aumentado”.

Estos gastos adicionales crean aún más estrés para los bancos de alimentos y las despensas que enfrentan déficits de financiamiento. “Nuestra base de donantes normal ha dado a su capacidad”, dice Rossman de Neighborhood House. “Algunos de los miembros de mi junta han sido despedidos. Son profesionales de la comunidad que están por encima de la clase media y también están siendo afectados muchísimo”.

Preocupación por lo que se avecina

A media que se acerca el clima más frío y las infecciones por COVID-19 continúan aumentando en todo el país, las organizaciones benéficas de asistencia alimentaria están trabajando para adaptarse a una necesidad aún mayor. “La inseguridad alimentaria empeora en invierno” dice Fitzgerald de Feeding America. “Cuando las personas tienen que elegir entre pagar los servicios públicos y la comida, escatiman en su presupuesto de alimentos”.

Para seguir proporcionando alimentos a los necesitados durante un momento en el que es probable que la pandemia empeore, Fitzgerald dice que su organización compró alrededor de un 30% más de alimentos en el año fiscal que finaliza en junio de 2020 que en el mismo período del año anterior. Y las despensas de alimentos de su red realizarán más entregas puerta a puerta.

Las organizaciones benéficas dicen que continúan viendo generosidad en forma de trabajo voluntario, comida y dinero, que esperan que dure más allá de la temporada tradicional de vacaciones. Sin embargo, resolver la inseguridad alimentaria es un problema de una escala mucho mayor de lo que pueden manejar.

Por ejemplo, por cada comida que brindan las organizaciones benéficas, el Programa de asistencia y nutrición suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) del gobierno federal ofrece 9 comidas, dice Luis Guardia, presidente del Centro de investigación y acción de alimentos, una organización de investigación y defensa contra la pobreza y el hambre, con sede en Washington, DC. “Es fantástico que los grupos caritativos hayan intervenido lo mejor que pueden”, dice Guardia. “Pero, para hacer frente a una crisis alimentaria: de esta magnitud, las organizaciones benéficas no pueden hacerlo solas”.

Lo que debes hacer

Ya sea que necesites ayuda para conseguir comida para tu familia o si quieres ofrecer ayuda a los necesitados, esto es lo que puedes hacer.

Si necesitas asistencia alimentaria

• Verifica tu elegibilidad para SNAP. Los expertos dedicados a aliviar el hambre dicen que las personas a menudo se sorprenden al descubrir que son candidatos para el Programa federal de asistencia y nutrición suplementaria (SNAP). Feeding America tiene una una lista de otros programas de asistencia alimentaria para los cuales puedes calificar.

• Visita tu banco de alimentos, despensa o centro de distribución local. Para encontrar uno cerca de ti, escribe tu código postal en los sitios web de Feeding America, Meals on Wheels America, WhyHunger u otras organizaciones que se dedican al alivio del hambre (los grupos pincipales se mencionan en el sitio web del Departamento de agricultura de Estados Unidos). O consulta el sitio web de servicios sociales de tu condado. Las organizaciones religiosas cercanas en tu región también pueden ofrecer programas de alimentos.

• No te sientas avergonzado. Dile al representante de la despensa de alimentos qué alimentos no puedes comer y cuáles te gustaría comer más. Los programas de asistencia alimentaria dicen que incluso cuando envasan previamente los alimentos para llevar y entregar sin tocar, aún tratan de adaptarse tanto a los requisitos dietéticos como a las preferencias.

• Considera opciones saludables. Elige alimentos ricos en proteínas como carne, pollo, pescado, mantequillas de nueces y legumbres. Si puedes, elige cereales integrales como arroz integral y pan 100% integral, en lugar de cereales refinados como pan blanco o galletas saladas. Las frutas y verduras frescas son excelentes cuando están disponibles. Pero incluso el cóctel de frutas en lata es una mejor opción de bocadillo que una bolsa de papas fritas.

• Menciona otra ayuda que puedas necesitar. Informa al representante sobre otros problemas que te preocupan, por ejemplo, el pago de tu factura de servicios públicos. Los bancos de alimentos están conectados a los recursos de la comunidad y pueden remitirte a otras vías de ayuda.



Si puedes ayudar a los necesitados

• Trabaja como voluntario en tu banco de alimentos local. Con el aumento de clientes, los bancos de alimentos y las despensas necesitan más ayuda que nunca. En términos de preocupaciones de seguridad, los bancos de alimentos con los que hablamos se adhieren a los lineamientos de los CDC sobre mascarillas y distanciamiento social. También puedes realizar trabajos que no requieran ingresar a una despensa de alimentos, como entregar alimentos directamente en la puerta de una persona.

• Prioriza el efectivo sobre las latas. Los bancos de alimentos dan la bienvenida a la mayoría de los alimentos donados, pero las donaciones monetarias pueden tener un impacto mayor porque los bancos de alimentos pueden comprar alimentos al por mayor y como son organizaciones sin fines de lucro, no pagan impuestos sobre las ventas.

• Dona productos que no necesitan refrigeración y ricos en proteínas. Si prefieres donar alimentos, pregunta a la organización benéfica qué alimentos y otros bienes se necesitan; puede haber una lista publicada en el sitio web del grupo. En general, elige alimentos saludables como frijoles enlatados, atún y pollo, mantequillas de nueces, pastas integrales y leche de larga conservación. Para estirar tu dinero, busca estos artículos cuando estén en oferta y compra más para donar.

• Elige una organización benéfica que no desperdicie dinero. Las organizaciones benéficas efectivas dedican mucho más de su presupuesto operativo a los servicios que brindan que a sus otros gastos, como salarios y costos de mercadeo. Encuentra una organización benéfica que haga un buen trabajo en Charity Navigator o en la Wise Giving Alliance de Better Business Bureau.

• Llama a tu senador. Abogar por la aprobación de la Ley Omnibus de soluciones de emergencia de salud y recuperación económica (HEROES, por sus siglas en inglés), que se aprobó en la cámara en mayo. El proyecto de ley ampliaría el programa del Programa de asistencia y nutrición suplementaria del gobierno federal (SNAP), que según los defensores al alivio del hambre dicen que es el medio principal y más poderoso del gobierno federal para brindar asistencia alimentaria.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.