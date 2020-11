EE.UU., Canadá y México mantienen el cierre de fronteras un mes más por la pandemia

WASHINGTON – El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que acordó con México y Canadá mantener cerradas sus fronteras al menos un mes más para contener la pandemia del coronavirus.

“Con el fin de seguir evitando la propagación de la covid, Estados Unidos, México y Canadá extenderán las restricciones a los viajes no esenciales hasta el 21 de diciembre”, anunció en su cuenta de Twitter el secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf.

In order to continue to prevent the spread of COVID, the US, Mexico, & Canada will extend the restrictions on non-essential travel through Dec 21. We are working closely with Mexico & Canada to keep essential trade & travel open while also protecting our citizens from the virus.

— Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) November 19, 2020