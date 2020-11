Gobernador de Texas descarta volver a cerrar; le preocupa la economía

TEXAS – Con la celebración del Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina el gobernador de Texas, Greg Abbott, le pidió este jueves a los texanos que no bajen la guardia ante el COVID-19 mientras que los números siguen creciendo en el estado y también descartó la posibilidad de volver a cerrar.

En una conferencia de prensa que se realizó en Lubbock, el mandatario anunció que a Texas llegará un tratamiento para el COVID-19 en un futuro cercano y ante la pregunta sobre la posibilidad de volver a cerrar el estado por el repunte de casos, la respuesta de Abbott fue contundente.

“Cierres no conducirán a los resultados positivos que la gente cree, y podrían tener consecuencias económicas devastadoras”, dijo Abbott sobre la posibilidad de cerrar una vez más el estado.

Relacionado: Texas seleccionado para la distribución de la vacuna COVID-19 en programa piloto

Abbott también mencionó que el estado emocional de las personas sufre durante los cierres y que las complicaciones económicas que enfrentarían se agregarían las dificultades que ya enfrentan por los efectos de la pandemia.

Speaking in #Lubbock @GregAbbott_TX says “Shutdowns will not lead to positive results;” that lockdowns have “devastating economic consequences”

— Molly Hennessy-Fiske (@mollyhf) November 19, 2020