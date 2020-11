El Mencho, el Mayo Zambada o Caro Quintero a cambio de Cienfuegos.

México podría detener a Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, a Ismael “el Mayo” Zambada o Rafael Caro Quintero alias el Narco de Narcos, tras comprometerse a arrestar al líder de un poderoso cártel del narcotráfico en virtud del acuerdo con el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, para retirar los cargos de tráfico de drogas contra el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, dijo a la agencia Reuters una fuente de alto nivel del Gobierno mexicano.

Estados Unidos abandonó el caso contra el general retirado esta semana citando consideraciones de política exterior “sensibles e importantes” que superaron el interés en perseguir los cargos.

Exclusive: Mexico agreed to arrest a high-level cartel leader in exchange for the United States dropping drug trafficking charges against a former Mexican defense minister, General Salvador Cienfuegos https://t.co/PzrWzSS5at pic.twitter.com/t3HPnGYYQM

— Reuters (@Reuters) November 21, 2020