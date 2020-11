Potente tormenta previa al Día de Acción de Gracias puede traer condiciones peligrosas

Después de un fin de semana en calma, cuando los estadounidenses se preparan para celebrar el Día de Acción de Gracias y festejar de manera segura en medio de las crecientes preocupaciones por el coronavirus, un patrón climático tumultuoso podría aumentar las preocupaciones de algunos estadounidenses en los días previos a los feriados.

Fairly quiet weather today with near normal temperatures for most of the U.S.. A developing system may produce showers and thunderstorms in the Central Plains and Midwest. Elevated fire weather threats are in place in portions of southern California. pic.twitter.com/rYTh3FJknl

Una tormenta compleja podría traer de todo, desde un sabor de invierno a las llanuras y los Grandes Lagos hasta una sensación de recuerdo de la primavera con lluvia torrencial, vientos racheados y quizás incluso una amenaza de tornados en el sureste, según reporta accuweather.com

Weekend update: a slow moving cold front will usher in cooler temperatures and rain to portions of the Central and Eastern U.S. today. Another low pressure system will develop Sunday and track NE, bringing rain and mixed precip to the same area and more through Monday. pic.twitter.com/ys0tWaVI5W

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 21, 2020