Villarreal, un gran rival: el Real Madrid volvió a dejar puntos y se aleja de los punteros en La Liga

El Real Madrid sufrió otro tropiezo al empatar a uno en La Cerámica ante el Villarreal, que igualó el marcador con otra pena máxima concedida por el equipo merengue.

Con un equipo muy cambiado por problemas físicos y afectados por el virus, el conjunto de Zinedine Zidane se adelantó a los dos minutos con un tanto de Mariano Díaz, pero el Villarreal fue paso a paso tomando el control hasta que alcanzó el empate a los 76 por la vía de un penalti cometido por Thibaut Courtois sobre Chukwueze y que transformó Gerard Moreno.

