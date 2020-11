Romina Marcos comparte su íntima sesión fotográfica desde el jacuzzi

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Romina Marcos, hija de la polémica vedette Niurka, no deja de sorprender con la belleza y sensualidad que derrocha dentro de sus redes sociales, en donde una vez más compartió una serie de imágenes en las que presumió a la persona más importante de su vida, ella misma.

Con una serie de fotografías y un video publicados dentro de su cuenta de Instagram, la actriz de 24 años dejó ver su belleza desde una íntima sesión fotográfica que realizó ella misma desde el jacuzzi de su casa, en donde decidió consentirse y compartir con sus seguidores lo importante que es el amor propio.

Junto a una emotiva descripción en la que enfatizó todas las actividades que realiza, la hermana de Emilio Osorio posó en medio de un baño de espuma que cubrió todo su cuerpo.

“Hoy viajé por carretera, leí mi libro, comí sano, hice ejercicio, me metí en un jacuzzi y volví a leer. Estuve conmigo todo el día y fue hermoso“, es parte del texto con el que acompañó la publicación en la que desató una lluvia de halagadores comentarios y muestras de cariño de sus fieles admiradores, quienes también la felicitaron y destacaron que se ha convertido en todo un ejemplo a seguir.

“Que hermosa eres Romi“, “Qué bonita”, “Eres luz en su totalidad, me encantas”, “Que hermosa te admiro mucho”, “Eres una inspiración“, “De grande quiero ser como tú“, “También quiero sentir eso te admiro“, escribieron algunos seguidores.

Además, la también cantante hizo un recuento de todo lo que ha hecho desde que decidió cambiar su estilo de vida y los resultados que ha obtenido gracias a la disciplina.

“Hoy me di cuenta de todo lo que he hecho por mí: bajar de peso (por salud) de la mano de especialistas, ir al psicólogo, ir al dermatólogo, al dentista, empezar a hacer ejercicio, leer más, ponerme a mi primero, priorizar mi paz mental, etc. Cuidar mi cuerpo, mente y alma es la mejor decisión que he tomado. Es la demostración constante de lo mucho que me amo”, finalizó

Días antes, la hija de “la mujer escándalo” paralizó su perfil social con una atrevida selfie en la que posó frente al espejo mientras presume su delgado cuerpo vistiendo diminuta ropa interior en color negro.