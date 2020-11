En un revés a Trump, General Motors se retira de la demanda contra California por las leyes ambientales

General Motors (GM) le ha dado la espalda a la administración de Donald Trump en los últimos días de su presidencia y ha decidido retirarse de la demanda presentada por el gobierno del presidente saliente contra California para evitar que el estado pueda fijar sus propias normas sobre emisiones y consumo.

La ruptura de GM con Trump se ha materializado en una carta que la consejera delegada de la compañía, Mary Barra, envió este lunes a grupos medioambientales a los que indica que la empresa automovilística se retira de forma inmediata de la demanda de la que también forman parte todavía Toyota, Fiat Chrysler (FCA) y otros 10 fabricantes.

Y lo que es peor para Trump, que todavía no ha reconocido la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, Barra señaló en su misiva que General Motors apoya los objetivos señalados por el mandatario electo.

This acceleration is a testament to our commitment to transitioning to an all-electric portfolio. We're determined to establish leadership in the EV space, and we're actively investing in the talent and technological innovations that will enable us to do so. https://t.co/GqiRaiIqQn

— General Motors (@GM) November 23, 2020