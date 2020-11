Diego Maradona y Fidel Castro, un lazo eterno: murieron el mismo día con cuatro años de diferencia

La celebración del cuarto aniversario de la muerte de Fidel Castro ha quedado marcado por la muerte de Diego Armando Maradona, quien viajó a Cuba en numerosas ocasiones y entabló una profunda amistad con el dirigente, a quien siempre profesó una gran admiración y a quien calificó como “un segundo padre” y “el dolor más grande” que tuvo tras la partida de sus progenitores.

Cuatro años después de la muerte de Fidel Castro a los 90 años de edad en 2016, Maradona ha fallecido a los 60, una coincidencia que marcará en adelante la colección de efemérides para el 25 de noviembre.

La historia ha querido que partan el mismo día.

"Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me la cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón."#HastaSiempreDiego pic.twitter.com/739iG4Lik6

— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) November 25, 2020