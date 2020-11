Latinos que hablan español, los más afectados por el COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una encuesta de Covered California, el programa estatal para la Ley Federal de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), muestra cómo la pandemia del COVID-19 ha impactado a todos los californianos, pero en especial a los latinos que hablan español y residentes de bajos recursos.

Los resultados del sondeo subrayan que más del 40% de los californianos conoce personalmente a alguien que ha dado positivo a la prueba del coronavirus, y uno de cada cuatro conoce a alguien que ha muerto de COVID-19.

“La pandemia continúa teniendo un impacto devastador en todas nuestras vidas y destaca el hecho de quienes soportan la carga más pesada son los latinos y los californianos de bajos recursos”, dijo Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered California.

Impacto económico

Con más de un millón de californianos contagiados por el virus y una cifra cercana a los 20,000 muertos hasta ayer, la encuesta encontró que el 62% de las personas dicen que han perdido su empleo o han tenido una reducción en sus horas laborales a causa de la pandemia; mientras que los latinos son los que más han informado sobre estos cambios económicos (71%).

“La pandemia sigue mostrando la importancia de tener un seguro médico, ya que solamente el 21% de los californianos sin seguro se sienten confiados de que tendrían acceso a la atención medica si estuvieran infectados con el virus”, dijo Lies Newton, directora principal de estrategias en Greenberg, la compañía que dirigió la encuesta.

Al considerar estos resultados en la población de todo el estado, los porcentajes indicarían que 25 millones de californianos han sufrido una pérdida de trabajo o han tenido una disminución en los ingresos, a causa de la pandemia.

Covered California recordó que una pérdida de trabajo o una disminución en el cheque, significa que pueden calificar para ayuda financiera para un seguro de salud.

Los más pobres

También se reporto que el 40 por ciento de las personas que ganaron entre $25,000 y $35,000 en el 2019 tuvieron que irse a un nivel de ingresos más bajo, en comparación con el 27 por ciento que ganó entre $35,000 y $50,000 y el 15 por ciento que gano más de $50,000.

“Por medio de esta encuesta podemos apreciar las preocupaciones de los trabajadores agrícolas, de los conductores de camiones y de los trabajadores de construcción de habla hispana”, dijo el doctor David Hayes-Bautista de la Escuela de Medicina y Salud Pública de UCLA.

El especialista agregó que muchos de estos trabajadores han visto desaparecer sus trabajos, una reducción en sus cheques, y la desaparición del acceso a atención medica a medida que la pandemia devasta a los trabajadores esenciales del estado.

Dolor de una madre

La ex suegra de Yadira López falleció a causa del Covid-19; ella y sus hijos están contagiados y sufren por no poder abrazarse.

Yadira sufre por no poder abrazar a sus hijos y consolarlos por la muerte de su abuelita June de 68 años de edad, quien murió hace unos días a causa del coronavirus.

“Sigo en un estado de conmoción y haciendo los preparativos para el funeral”, dijo Yadira, quien todavía no podía creer la muerte de su exsuegra.

Debido a problemas respiratorios, de un día para otro la señora June fue internada en el hospital Little Company of Mary, en la ciudad de Torrance.

“Todo esto se me hace muy triste; se me hace irreal”, añadió Yadira. “En sus últimos momentos tuvimos que despedirnos de ella por Zoom… Eso es muy triste, no permitieron que nadie entrara al cuarto donde ella estaba”.

La señora June fue ingresada de emergencia en el hospital el sábado por la noche y el domingo por la mañana su nieta Isabel fue notificada que “quizás no saldría” con vida.

“Mi hija gritó, lloró y aventó su teléfono”, comentó Yadira. “Yo la pude oír desde mi cuarto… No poder consolar a tus hijos ni poderles dar un abrazo es doloroso y te parte el alma; les puedo decir que los amo, pero no puedo tocarlos”.

La señora June, cuyos ancestros eran originarios de México, tiene más de 20 nietos, pero a su funeral solamente podrán acudir unas 10 personas.

Mientras Yadira sigue adelante con los trámites vía internet, para el sepelio de su exsuegra, se lamenta por no poder abrazar a sus hijos, quienes al igual que ella, resultaron positivos a una prueba reciente.

“A través de la puerta de mi cuarto los he oído llorar”, dijo. “Nos estamos comunicando a través de FaceTime y así es como los he podido consolar… Ha sido extremadamente difícil y más porque mi exsuegra murió sola, y eso es algo que no podemos procesar”.