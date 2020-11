¿Quiénes están nominados al premio The Best? La lista de aspirantes del 2020

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y Sergio Ramos, figuran en la lista de los once candidatos publicados este jueves por la FIFA para optar al los premios The Best de 2020 que premia a lo mejor del año en el mundo del fútbol.

Por lo que al mejor portero se refiere, tampoco ha habido sorpresas y están todos los grandes con Alisson Becker, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak y Marc-André ter Stegen.

🚨 #TheBest: Nominees Announced 🚨

🏆 Find out who's in the running for the #FIFAFootballAwards – and start voting for your favourites 🗳️

— FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020