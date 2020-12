Inmigrante oaxaqueña abre negocio de artesanías en plena pandemia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cuando a mediados de enero su padre murió, a Gloria Albarado se le vino el mundo encima, pero fue el mismo coraje de perder al hombre más importante de su vida, lo que la llevó a abrir su negocio de artesanías oaxaqueñas en South Gate, la ciudad más grande del condado de Los Ángeles, sin importar el rebrote de COVID-19.

¿Pero por qué abrir un negocio cuando estamos ante la tercera ola de la pandemia, y muchos negocios están cerrando y despidiendo empleados?

“Uno siempre espera por el momento más adecuado para empezar algo nuevo, pero yo vi esta crisis de salud como una oportunidad para apoyar a mis paisanos artesanos de Oaxaca; y tengo mucha fe en que me respondan mis paisanos oaxaqueños que viven en Los Ángeles”.

Además revela que la muerte de su padre, le dejó la sensación de que si hubiera sido independiente en lo económico, habría hecho más para ayudarlo.

Así que en memoria de su padre José Alvarado, quien murió el 15 de enero a los 79 años, nació su tienda GA Mini Artesanal de Oaxaca en el 2748 Willow Place de la ciudad de South Gate, bajo el código postal 91280.

¿Por qué artesanías oaxaqueñas?

“Cuando el año pasado regresé a Oaxaca después de 18 años de no poder ir, miré mucha pobreza; y caminé, pensando y mirando todo lo que Oaxaca tiene como la ropa típica y la artesanía.

“Imaginé que sería muy buena idea traerles todo eso a mi gente oaxaqueña que vive aquí; y no puede viajar a nuestro bello estado”.

A la vez pensó que con su negocio podría ayudar a los artesanos y a sus familias quienes han sufrido mucho durante la pandemia para sostener sus hogares.

Con eso en mente, regresó a Los Ángeles, pero al mes le avisaron que su padre estaba grave de salud en Oaxaca.

“Me fui de inmediato. Él estuvo una semana hospitalizado. Cuando lo dieron de alta, me dediqué a cuidarlo durante tres meses. Pasé la navidad y año nuevo a su lado, pero mi padre falleció en enero. Mi dolor fue muy grande. Él era todo para mi. Yo siempre le decía, amor de mi vida, y era el amor de mi vida”.

Reconoce que se perdió en el dolor cuando falleció su progenitor.

“No lo asimilaba, no quería aceptarlo. Todos los días lloraba, era un dolor que no sé cómo explicarlo. Hasta la fecha no lo he asimilado del todo. Para mi, mi papá está allá en mi pueblo”.

Años antes de su muerte, su padre perdió la vista.

“Primero fue un ojo. Después, fueron los dos ojos. Estuvo ciego por años y sufrió mucho. Lloraba porque quería ver. Cuando pude traerlo a Los Ángeles, el doctor me dijo que ya no se podía hacer nada”.

Platica que para su padre, ella era su gloria. “Tenía la esperanza de que yo lo iba ayudar a ver de nuevo, y no pude cumplirle ese deseo”.

Fue el gran amor por su padre y la marginación de Oaxaca lo que la animó a abrir su tienda en Los Ángeles para dar la mano a los artesanos oaxaqueños, en medio del coronavirus.

¿Cuál es la diferencia?

Gloria explica que la diferencia entre GA Mini Artesanal de Oaxaca con otros negocios de artesanías oaxaqueñas en Los Ángeles, radica en que su tienda está más enfocada en los accesorios como aretes, pulseras, llaveros, collares, bolsas, muñecas tradicionales, ropa y decoración tamaño miniatura.

La apertura que se llevó a cabo el 22 de noviembre fue todo un éxito porque muchos de sus paisanos, llevaron a sus hijos ya nacidos en Estados Unidos. “Cuando les mostraban los trabajos artesanales, les decían, esto es lo que hay en Oaxaca y les hablaban de nuestra cultura”.

Además de abrir su propio establecimiento en South Gate, Gloria ha logrado que tres tiendas oaxaqueñas en Los Ángeles, ofrezcan los productos de GA Mini Artesanal de Oaxaca. “Mi meta es tener muchas sucursales. ¡Primero Dios se me cumpla!”.

Gloria tiene un programa de radio de música romántica por Internet: Radio Tv Estación de los Éxitos, pero dice que muy pronto, quiere dejar todo para concentrarse en su tienda artesanal.

Casada y madre de tres hijos de 21, 17 y 10 años de edad, asegura que está contenta. “Me motivo pensando en mi papá; y tengo mucha fe en que me respondan mis paisanos de Los Ángeles”.