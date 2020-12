Juez anula las restricciones que la Administración Trump impuso sobre ciertas visas de trabajo

Un juez federal de California anuló este lunes las políticas de la Administración Trump destinadas a dificultar que extranjeros altamente cualificados pudieran obtener una visa temporal H-1B. Las medidas endurecían la elegibilidad y aumentaban los salarios mínimos para estos trabajadores.

El juez Jeffrey White considera en su fallo que la Administración Trump “no demostró que había una buena causa para prescindir del discurso racional y reflexivo que proporcionan los requisitos de notificación y comentarios de la APA”.

New! Judge White blocks the DHS & DOL restrictions on H-1Bs, finding that the Trump administration "failed to show there was good cause to dispense with the rational and thoughtful discourse that is provided by the APA’s notice and comment requirements." https://t.co/HJXWRd7E8v pic.twitter.com/lbuslTmTX4

— Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) December 1, 2020