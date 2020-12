El nuevo destino de Diego Lainez podría estar en la Ligue 1 con el Mónaco

Ante la poca actividad de Diego Lainez en el Real Betis, nuevo rumores han surgido sobre el próximo destino del jugador. Y aparentemente, el AS Mónaco está interesado en fichar al jugador mexicano.

De acuerdo al sitio todoficahjes.com, el equipo de la Ligue 1 tiene en la mira a Lainez. Sin embargo, es la segunda opción del club, pues el objetivo principal es contratar a Riqui Puig, jugador del FC Barcelona, que tampoco tiene actividad.

AS Monaco Intrested in signing 20 year old Mexican Left Winger Diego Lainez from Real Betis.Currently he is not in plans of Betis coach Pellegrini & playing leaving seems likely in winter mercato.Player Value is worth around 5 million euros

November 27, 2020