Empiezan a cortar la luz a los residentes de Florida que no puedan pagar sus facturas

La Florida Power and Light (FPL) ya está cortando la luz desde el 1 de octubre, siete meses después de suspender esta medida por la crisis del coronavirus, dejando a miles de residentes sin electricidad.

Es el caso de Wendy Alfaro, una residente de Miami que vive en una casa donde solo trabaja su padre y el resto están desempleados. Ella es estudiante universitaria y está haciendo lo que puede para encontrar un trabajo. Su mayor preocupación es que las facturas de la luz sigan incrementando.

An FPL COVID-19 Customer Impact Data report from October shows more than 30,000 people are more than 90 days past due on their bill.

Hear from South Florida residents worried about how they’ll make ends meet and we’ll also tell you what resources are available. 6pm & 7pm @nbc6 pic.twitter.com/Z8NcFiASXh — Laura Rodriguez (@LauraNBC6) December 1, 2020

Según informan varios medios locales, en más de 72,000 hogares se desconectó el servicio de luz en el mes de octubre. Durante la pandemia, la compañía hizo arreglos de pago con más de un millón de clientes.

“Desconectar a un cliente por falta de pago es siempre el último recurso. Trabajamos uno a uno con nuestros clientes para ver qué asistencia hay para ellos”, dijo Marie Bertot, portavoz de FPL.

Algunas organizaciones sin ánimo de lucro como Catalyst Miami están tratando de impulsar programas para ayudar a los residentes que no pueden hacer frente a las facturas pendientes.

FPL has resumed power shutoffs after state regulators allowed it: 30,000 customers are three months (or more) behind on power bills, another 40,000 people are two to three months behind. Will it be a long winter in Florida? by @harrisalexc and @stclaudeii https://t.co/Bg3GzbCzz6 — Mary Ellen Klas (@MaryEllenKlas) December 1, 2020

“Las personas que nunca han estado en estas circunstancias y que ahora se encuentran luchando se sienten realmente incómodas al hablar de estas cosas. Eso es algo con lo que nos hemos encontrado”, apuntaba Mayra Cruz de Catalyst Miami.

Yulunda Hicks recibió un aviso por correo en el que se le indicaba que tenía que pagar una factura de la luz por $300. “Se adjunta un aviso final antes de la desconexión del servicio. Es muy importante que realice su pago de inmediato para evitar más acciones”, dijo.

Ella, que trabaja como personal de seguridad en la Universidad de Miami, dice que el sueldo no le da para afrontar las deudas y ahora está buscando un segundo trabajo a media jornada, aunque la situación es muy complicada “porque nadie está contratando”.

If you are experiencing hardship as a result of #COVID19, we’re here for you. There are resources available to help pay your bill. Learn more at https://t.co/FElEyK2qTs. — Florida Power & Light (@insideFPL) November 25, 2020

La FPL tiene una línea para consultas sobre facturas que no han sido pagadas. Se puede llamar al 1-800-226-3545.