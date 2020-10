Descubren una pitón de 10 pies en el motor de un auto en Miami

Las autoridades dieron a conocer un curioso hallazgo en el motor de un vehículo en Dania Beach, al norte de Miami (Florida): encontraron una pitón birmana de diez pies.

La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida explicó en un uit que la serpiente estaba enrollada en el compartimento del motor de un Ford Mustang. “Nuestros oficiales respondieron, capturaron y retiraron de manera segura la serpiente invasora de aproximadamente 10 pies”, escribieron en la cuenta de Twitter.

We received a call about a python under the hood of a Mustang! https://t.co/3LiWFyj58M. Officers removed the 10' invasive snake. If you see a Burmese python or other invasive species, report it to the Hotline at 888-Ive-Got1. #daniabeach #python #snake pic.twitter.com/FR7ekknxGv

— MyFWC (@MyFWC) October 29, 2020