Javier Ceriani destapa más cambios en Un Nuevo Día y el futuro de Adamari López parece no ser muy prometedor 

Javier Ceriani lanzó una bomba a través del programa Chisme No Like. El famoso periodista argentino aseveró que Un Nuevo Día no contará con la presencia de Ernesto Laguardia y Francisco Cáceres, en la nueva versión del matinal de Telemundo. Sobre el futuro de Adamari López y Chiquibaby el rubio dijo que ellas podrían quedar solamente como semi-reporteras del matutino y no al frente del programa, como ha venido siendo en los últimos meses. Y es que Un Nuevo Día vivirá un cambio drástico tanto de forma como de contenido.

El matinal se volverá más noticioso razón por la cual los perfiles de Adamari y Chiquibaby podrían no estar contemplados como para seguir siendo las cabezas principales de la conducción para esta nueva producción. Esto podría interpretarse de varias formas. Las conductoras llegarían a tener menos tiempo en pantalla o incluso ir saliendo de la transmisión poco a poco. Pero hay que señalar que esta lectura es una especulación ya que nada ha sido confirmado para el cierre de esta nota.

Hay que agregar que la información de Ceriani ha tomado mayor impulso en los últimos días, ya que esta narrativa fue proporcionada por él mismo en el programa Chisme No Like el pasado 25 de noviembre. Éste incluso aseveró que según sus fuentes la producción del programa en Telemundo está realmente molesta con él y su programa, porque no entienden cómo había podido filtrarse la información y llegar así hasta él. También recalcó que Francisco Cáceres los ha bloqueado, ya que después de escucharlos quedó muy molesto, e incluso los ha bloqueado.

En medio de todos estos rumores también surgió otro peor, y es que se ha llegado a decir que Telemundo podría cancelar por completo Un Nuevo Día. Este último tampoco ha sido confirmado.

Ante todo lo expuesto, es válido apuntar que pasar a tener un segundo o tercer plano en esta nueva producción podría no ser del agrado de Adamari López, quien es al día de hoy una de las consentidas de la cadena. Pero hay que recordar, también, que hace varios meses la periodista Mandy Fridmann reveló que posiblemente la conductora podría retomar su carrera como actriz, ya que Telemundo no está dispuesto a perderla como una de sus talentos más exclusivos.

Por otra parte, Javier Ceriani recalca que la producción quiere que Un Nuevo Día sea un programa más informativo y noticioso. Pero hizo también hincapié en que esto es algo que ya se intentó hacer con Despierta América y que en su momento esto no funcionó. Destacó que para el horario de las mañanas este nuevo giro para el matutino de Telemundo podría llevarse la misma suerte que el de Univision.

