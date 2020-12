Ronaldo defiende a Maradona y pide que no se le recuerde por su vida privada

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El exjugador jugador brasileño Ronaldo, quien es una leyenda del Real Madrid, pidió que se recuerde a Diego Maradona por lo que le dio al mundo y a la gente, y no por su vida privada.

Ronaldo y Maradona fueron muy buenos amigos, y en conferencia de prensa el exfutbolista confesó que la muerte del argentino le ha afectado mucho.

“Diego deja un legado en el futbol inolvidable y cambió la vida de mucha gente”, dijo Ronaldo e insistió en que “cada uno lleva su vida privada como puede, y no debe ser juzgado por ello”.

“Era una persona cercana, espectacular, feliz y alegre que nos enamoró a todos, que ha dejado un legado increíble”, por lo que su pérdida es “algo lamentable y muy duro”, añadió. El brasileño además recordó una anécdota con El Pelusa, a quien le preguntó sobre el origen de la leyenda de “llevar siempre dos relojes”.

“Maradona me contó que su hija le regaló ambos relojes y por eso no se los quitaba nunca. Pero cuando acabó la cena me regaló uno de ellos y yo no quería aceptarlo. Él se enfadó y me lo quedé. Lo guardaré toda mi vida como recuerdo de su generosidad, amabilidad, y del ser humano que era”, relató el astro brasileño.

Ronaldo también se dirigió a los familiares y amigos del Diez “porque siempre estaba muy pendiente de ellos, ya que era alguien muy familiar” y guardará en su memoria “las muchas anécdotas y risas” que han vivido juntos ya que, en los últimos 10 o 15 años compartieron “muchos eventos, reuniones y celebraciones”.

Con información de EFE

