Agenda de eventos: diversión para este fin de semana

Festejo a la Virgen

Cuenta la historia que en 1531 la Virgen de Guadalupe se le apareció en dos ocasiones al indio Juan Diego –ahora santo–, a quien le pidió que en el cerro del Tepeyac se erigiera un templo en su nombre. El 12 de diciembre fue la segunda ocasión de ese encuentro, y es por eso que actualmente esa fecha es una de las más importantes para los mexicanos católicos.

Para honrar ese acontecimiento, y como cada año, en el cementerio Forest Lawn se realizará Our Lady of Guadalupe (Nuestra Señora de Guadalupe), un evento virtual bilingüe dedicado a la también llamada Patrona de las Américas. Habrá un servicio religioso con música del Mariachi Juvenil Herencia Mexicana y con la presentación del Ballet Folklórico Internacional. Domingo 2 a 4 pm, hora del Pacífico. Gratis. Disponible en facebook.com/forestlawn.

Concierto de blues

En el concierto Standing On Their Shoulders, Barbara Morrison rinde tributo a leyendas del jazz y del blues como Billie Holiday, Sarah Vaughan, Dinah Washington y Ella Fitzgerald, así como a las canciones que estos artistas popularizaron.

El concierto virtual inaugura las Sorting Room Sessions, que tienen lugar en el Wallis Annenberg Center for Performing Arts a partir de este sábado y por varios sábados más hasta el 23 de enero. A lo largo de sus 61 años de carrera, Morrison, con tres nominaciones al Grammy, se ha presentado con los más grandes nombres del mundo del blues y del jazz, entre ellos Dizzy Gillespie, Ray Charles, Etta James, Johnny Otis, Nancy Wilson, Mel Tormé, Joe Williams, Tony Bennett y Keb’ Mo. También ha sido invitada de grupos como la Count Basie Orchestra, la Clayton-Hamilton Orchestra y la Louie Bellson Band. Sábado 8 pm. Boletos $25; disponibles thewallis.org/sr; por correo electrónico en tickets@thewallis.org o en el (310) 746-4000.

Arturo Sandoval en el Broad

La última fiesta de jazz latino del año estará a cargo del trompetista cubano Arturo Sandoval, quien llevará el evento Arturo Sandoval Live from The Broad Stage hasta los hogares de los asistentes.

El reconocido músico y su banda ofrecerán un show de 60 minutos de duración con composiciones originales y covers. Estará disponible bajo demanda por una semana del viernes al sábado 13 de diciembre. El artista, nacido en una localidad cercana a La Habana, Cuba, fue protegido del maestro del jazz, Dizzy Gillespie, el primer músico en incluir los sonidos latinos en el jazz estadounidense. Boletos $10 y gratis para miembros del Broad Stage. Informes thebroadstage.org.

Música con Dudamel

En la primera temporada de la serie virtual de conciertos fílmicos Sound/Stage, Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Angeles exploran temas en tiempos de Covid-19 y reciben a un amplio número de artistas que interpretan ritmos diversos, entre ellos Andra Day, Chicano Batman, Kamasi Washington, J’Nai Bridges y Jean-Yves Thibaudet. Todos los episodios están disponibles en las redes sociales de Sound Stage. Los conciertos incluyen un segmento de música, entrevistas tras bambalinas, ensayos de destacados autores, arte inspirado en los temas y más. Gratis. Disponibles en soundstage.laphil.com.

Fiestas en el acuario

Aquarium Holidays en el Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach) tiene algo para todos en la familia. Además de la festiva decoración navideña, que incluye árboles navideños, luces y adornos multicolores en las instalaciones, este lugar a la orilla del Océano Pacífico celebra las fiestas decembrinas con una variedad de actividades.

Una de estas actividades es un concurso en el que 25 personas tendrán que encontrar a la figura de Santa que estará escondida en algún lugar del acuario; los ganadores recibirán un pequeño premio. El 13 de diciembre habrá un festejo virtual de Hanukkah y también una fiesta virtual de Kwanzaa el 26 de diciembre. Entrada $19. Y para quienes quieren ahorrar unos dólares, los sábados y domingos de diciembre el acuario presenta Discounted Late Nights, en las que de 6 a 9 pm, se pueden disfrutar las exhibiciones al aire libre de este lugar; boletos $15. Es necesario reservar con anticipación. Informes aquariumofpacific.org y (562) 590-3100.

Navidad en Six Flags

Nieve artificial, princesas, duendes que bailan al son de ritmos modernos y Santa son parte del primer Holiday in the Park Drive-thru Experience, un evento con el que Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia) –aún cerrado al público– celebra la llegada de las fiestas decembrinas.

Desde el auto, el recorrido pasa por túneles de luces, parajes llenos de colores, escenarios con bailarines, DJs y la casa de la señora Claus. En total son ocho áreas distintas repartidas a todo lo largo y ancho del parque. En el grand finale, Santa y sus duendes esperan a los asistentes para despedirlos desde su trineo. Este año el recorrido también pasa por The Underground, donde se pueden ver varios de los famosos carros que se han mostrado en el popular show “West Coast Customs”. Todos los días a partir de las 5:30 pm. Termina el 3 de enero. Boletos $10 por persona; es necesario comprar las entradas con anticipación. Informes sixflags.com.

Comedia en español

En este año tan complicado para el gremio artístico muchos actores se las han ingeniado para presentar sus trabajos a como dé lugar, entre ellos los mexicanos, que reinventaron la obra “Don Juan Tenorio” y la convirtieron en una comedia que en este 2020 incluye chistes y situaciones relacionados con la pandemia. La pieza, ahora titulada “Cuarentenorio Cómico”, está basada en una de las obras más aclamadas de la literatura universal.

La adaptación, que será presentada por una sola ocasión a través de Cinépolis Klic, incluye a un diverso grupo de artistas, entre ellos los Mascabrothers, Daniel Bisogno, Arath de la Torre, Márgara Francisca, Cepillín, el Indio Brayan y Ninel Conde. Sábado 6:30 pm, hora del Pacífico. Boletos $10. Informes live.cinepolisklic.com.