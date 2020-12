Barrista del Wolverhampton revela detalles de la manta que le dedicarán a Raúl Jiménez tras su cirugía en la cabeza

Luego de que los aficionados del Wolverhampton, pertenecientes al grupo de animación “Matchday Experience Day”, reunieran a través de una cuenta de crowdfunding $16,000 dólares para hacer una manta y demostrarle su apoyo a Raúl Jiménez, que se recupera de una cirugía, el líder detrás de la iniciativa reveló algunos detalles del proyecto que materializarán con el dinero.

De inicio, Kieran Newey, elemento de la barra de animación, contó cómo vivió los dramáticos momentos tras el choque de cabezas de Raúl Jiménez y David Luiz, en el que el Lobo Mexicano cayó desmadejado y tuvo que salir en camilla y con oxígeno directo al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente por una fractura de cráneo.

“Todo vino de la lesión y de no saber lo que estaba pasando con Raúl. Fue desgarrador verlo con tanta gente alrededor y ser enviado al hospital sin saber si iba a estar bien. El grupo de WhatsApp quiso inmediatamente encontrar una forma de mostrar el apoyo a Raúl desde lejos”, expresó Newey en una entrevista para el club.

Inmediatamente después, explicó que lanzaron la iniciativa porque Jiménez es un elemento muy importante para el equipo y vieron la necesidad de demostrarle que estaban con él en estos momentos tan complicados.

“Es el verdadero delantero que hemos anhelado durante mucho tiempo. Ha llevado a Wolverhampton a su corazón y cualquier jugador que lo da todo por los Wolves es siempre admirado y adorado por los fieles de Molineux. Por eso cuando lo vimos herido el domingo, supimos que debíamos unirnos para mostrarle lo que significa para todos nosotros“, añadió.

El diseño de la manta aún está por definirse, ya que lanzaron una convocatoria abierta a fans de todo el mundo y la votación continúa abierta.

“Estamos recibiendo diseños por correo electrónico en raulbanner@outlook.com incluyendo algunos de México, ¡lo cual es increíble! Los diseños serán sometidos a votación pública antes de ser impresos e instalados a tiempo para el juego del Aston Villa. Se han enviado algunos diseños increíbles y no podemos esperar a ver la pancarta ganadora en Molineux”.

Less than 12 hours until voting closes for the #9forRJ9 banner – get your votes in and don’t forget to donate!

Voting: https://t.co/If6QGkk1XD

Donate: https://t.co/IBdIQzW7mB

— Newey (@Newey_7) December 4, 2020