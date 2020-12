Las cochinadas del América, hasta a Paul Aguilar se las aplicaron

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Si hay algo que caracteriza a América es su falta de “fairplay” por así decirlo, que en palabras más mortales nos referimos a las cochinadas que les gusta hacer; ahora se las aplicaron al propio Paul Aguilar que fue referente del club durante los últimos años.

Nuevamente se ve a ese América que defiende a golpeadores de mujeres, el que abandonó a Cabañas cuando más los necesitaba y el que hasta supuestamente compra de títulos, ahora su víctima fue un jugador que literalmente se la partió por los colores, si hablamos de Paul Aguilar.

El futbolista que oficializó su salida del club al no renovar su contrato, narró en una entrevista para Fox Sports que tras casi una década de estar con el club sólo le ofrecieron una renovación por 20 días para que jugara la Concachampions.

¡ROMPE EL SILENCIO EN FOX SPORTS! Paul Aguilar, quien ganó 7 títulos con América, revela a @crh_oficial que salió del club porque le ofrecieron una extensión de contrato de 20 días, algo que consideró no era merecido por su trayectoria ¡HOY, ENTREVISTA COMPLETA EN @UpalabraMX! pic.twitter.com/y53RrXf4jC — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 4, 2020

Paul Aguilar expuso que primero le habían ofrecido una extensión de contrato por seis años al por sólo el 20 o 30% de lo que ganaba y luego le ofrecieron renovar por tan sólo 20 días más.

“El poder alargar un contrato se planteó unos días antes; me querían renovar por seis años con el 80 o 70% menos de mi sueldo; no fue algo negociable, ellos llegaron y lo plantearon. Esa situación me molestó y me hizo enojar, creo que un jugador que estuvo tanto tiempo y se entregó tanto por la institución, no me estaban dando el valor que me merecía”. Paul Aguilar

Paul Aguilar llegó al América para el Apertura 2011 y logró junto a las Águilas siete títulos.

