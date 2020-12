Un paso mas hacia la legalización: la NBA dejará de hacer pruebas por marihuana a sus jugadores

La NBA, última de las ligas mayores estadounidenses que seguía sancionando el consumo de marihuana, ha decidido dejar de hacer los controles por esta sustancia, al menos durante la siguiente temporada, debido a sus propiedades medicinales y a la legalización que ya existe alrededor del país.

Hasta ahora, la NBA suspendía con cinco partidos tras dar tres pruebas positivas por cannabis, pero esta medida fue suspendida en la burbuja tras el acuerdo entre la propia NBA y la Asociación de Jugadores.

The NBA will not test players for marijuana this upcoming season, per @Ben_Dowsett pic.twitter.com/BeBSnEiBdp

— NBA Central (@TheNBACentral) December 3, 2020