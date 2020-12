DEA Chicago se une a la caza del Alfredillo, hijo del Chapo Guzmán.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA (por sus siglas en inglés) en Chicago colocó a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo, hijo del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS) como uno de los hombres más buscados.

El Alfredillo es acusado de conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas; intento, importación, exportación de sustancias controladas y por conspiración con intención de distribuir

Chapo Guzman’s son Jesus Alfredo Guzman-Salazar is wanted in #Chicago for federal drug trafficking. Please provide tips to https://t.co/dcpUcrJj4T or to USMS at 877-WANTED2 or https://t.co/GE3ed3NkY5 @DEAHQ @USMarshalsHQ @NDILnews https://t.co/guYzWydIxa

— DEAChicago (@DEACHICAGODiv) December 4, 2020