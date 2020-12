Messi, Neymar, Mbappé reacciona contra el racismo tras insulto de árbitro

Los jugadores del PSG y del Estambul Basaksehir turco se unieron contra el racismo y abandonaron la cancha después de que el árbitro hiciera comentarios racistas, lo que ha generado muchas reacciones.

El incidente ocurrió en el minuto 16, cuando el árbitro expulsó al entrenador adjunto del equipo turco, el camerunés Pierre Webo, quien después denunció que el cuarto árbitro le había hecho insultos racistas.

Tras el escándalo en plena cancha, los primeros en reaccionar fueron los jugadores y el cuerpo técnico del PSG, quienes apoyaron a sus compañeros del Estambul Basaksehi y abandonaron la cancha juntos como muestra de rechazo al racismo, incluso retuitearon la editorial de los turcos.

La acción está generando muchas reacciones por el ejemplo jugador campeón del mundo del PSG, Kylian Mbappé, mostró todo su apoyo a Pierre Webo a través de un mensaje en redes sociales y aseguró que está con él.

Por su parte, la estrella del PSG, Neymar, quien también estuvo presente durante el encuentro, se pronunció y condenó el insulto racista.

También el astro argentino Lionel Messi condenó la acción que se registró en el partido de la Champions.

La UEFA, por su parte, tomó postura e informó que “llevará a cabo una investigación exhaustiva. El racismo y la discriminación en todas sus formas no tienen cabida en el futbol”.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

