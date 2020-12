Condado de Los ángeles podría llegar muy pronto a los 500,000 casos de coronavirus

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles anunció el hallazgo de poco más de 9,000 nuevos contagios de COVID-19, pero a este ritmo el condado se acerca rápidamente a un gran acumulado de 500,000 casos positivos desde el pasado mes de marzo.

La Dra. Barbara Ferrer, directora del departamento, confirmó este miércoles que se diagnosticaron 9,243 nuevos contagios en las últimas 24 horas elevando el total del condado a 475,271 casos positivos desde marzo pasado.

Además Ferrer confirmó la muerte de 75 personas, lo que llevó el número de víctimas mortales a un total de 8,075 fallecidos a causa de coronavirus en el condado.

Where we are and where we’re headed is alarming.

However, there are things we can do to slow the surge:

– Cancel travel plans

– Don’t see people you don't live with

– ALWAYS wear a face covering when outside your home

We can do this together. pic.twitter.com/v06ukC57Bi

— LA Public Health (@lapublichealth) December 9, 2020