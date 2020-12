Agenda de eventos: diversion para toda la familia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Noche de magia

En A Night of Holiday Magic, parte de las Sorting Room Sessions de The Wallis, cuatro magas presentarán un show con la navidad como tema en sus actos. Elizabeth Messick, Michaelann Awesome, Patricia Magicia y Simone Turkington, todas ellas miembros honorarios del prestigioso Magic Castle de Los Angeles, prometen dejar boquiabiertas a las familias que asistan a su show virtual.

Messick, conocida como la Sirena de la magia, tiene como característica poner un toque clásico en sus actos. Awesome mezcla el humor con el misterio en sus actuaciones de juego de manos. La francesa Magicia tiene la gracia de encantar a niños y a adultos con sus inusuales habilidades. Y Turkington incluye las vistas y los sonidos de los sesenta en su repertorio con efectos mentalistas, visuales y con cartas. Sábado 8 pm, hora del Pacífico. Boletos $25. Informes thewallis.org y (310) 746-4000.

Presentación de libro

Pablo Baler, autor y maestro de la Universidad de California en Los Angeles, presentará “Chabrancán”, su más reciente novela, en un evento virtual que tendrá como invitados al poeta José Kozer y a la novelista Elsa Drucaroff. La conversación estará moderada por Claudia Landeros, en representación de la Editorial Ediciones del Camino.

El libro de Baler ha sido descrito como una obra de ficción literaria que combina las tradiciones del absurdo y el género apocalíptico. “Es un texto poderoso. Una novela delirante, cómica, siniestra, angustiante, bizarra. Uno sale de esta experiencia, enloquecido, alucinando”, escribió sobre la novela Drucaroff. El evento tendrá lugar hoy a la 1 pm, hora del Pacífico. Gratis. Enlace para entrar al webinar calstatela.zoom.us/j/85608107288.

Celebración de Hanukkah

El Skirball Cultural Center no piensa dejar de lado las celebraciones de la temporada debido a la pandemia, así que este fin de semana realizará su Festival of Lights virtual, parte del tradicional Hanukkah Festival, que tiene lugar en este museo cada año.

Esta vez, la transmisión incluye la ceremonia de encendido de velas, cantos en vivo y la participación de Mostly Kosher, una banda de klezmer con base en Los Angeles. También actúa la estrella israelí Gili Yalo, que traerá su funk psicodélico, y se verá una función de títeres que recuenta una vieja historia de Hanukkah. El estreno será el domingo, y quienes asistan este día podrán participar en un juego virtual y ganar premios. Gratis. 3 pm, horario del Pacífico. Se recomienda hacer reservación antes del evento. Informes skirball.org.

Teatro religioso

La soprano Suzanna Guzmán es la protagonista de La Virgen de Guadalupe, Dios Inantzin, una obra que presentó el Latino Theater Company en 2002 y que ahora, en su versión en video de archivo, muestra el evento tradicional navideño de esta institución.

En esta obra participan, además de Guzmán, más de cien actores, cantantes y bailarines de danzas aztecas. Se narra la historia de Juan Diego, un indio a quien la Virgen María se apareció en cuatro ocasiones en las montañas del Tepeyac cerca de Ciudad de México en 1531. Fue adaptada por Evelina Fernández, del texto de mediados del siglo XVI, Nican Mopohua. Se presenta en español con subtítulos en inglés. Transmisión a partir del viernes 7 pm, horario del Pacífico, y hasta el 20 de diciembre. Se sugiere una donación. Disponible en thelatc.org/live.

Celebración dancística

Como parte de su 40th Anniversary Digital Season, el Mark Morris Dance Group ofrecerá extractos de “The Hard Nut”, la ingeniosa versión que hizo esta compañía del clásico original de Tchaikovsky, “The Nutcracker”.

Las actividades con el tema de “The Hard Nut” tendrán lugar del sábado al 18 de diciembre, e incluye un día de diversión para la familia, la proyección de las danzas de “Snow” y “Flowers”, una clase de danza con el Mark Morris Dance Group para todas las edades, un “canta conmigo” con el director Colin Fowler, una receta para hacer galletas y más. Todos los eventos son gratuitos pero es necesario registrarse con anticipación. Detalles en markmorrisdancegroup.org.

Teatro con títeres

Decenas de títeres de papel, figuras pequeñas, siluetas y actores de verdad son algunos de los elementos con los que el Manual Cinema recrea Christmas Carol, el cuento de navidad clásico de Charles Dickens que se presentará virtualmente durante este fin de semana en The Soraya.

El Manual Cinema se presentó en 2018 en este teatro, y desde entonces dejó impresionada a su audiencia con su ilimitada creatividad para recrear historias sobre el escenario. En esta ocasión, la compañía lleva su obra hasta las casas de los asistentes. En esta adaptación, el cuento es narrado por la tía Trudy, quien es una escéptica de la navidad. En Nochebuena, durante la cuarentena, le asignan entretener a su familia con un show de títeres a través de una llamada por Zoom. Pronto, los títeres cobran vida y la llamada familiar se transforma en una impresionante adaptación cinematográfica del fantasmal cuento. Todos los shows serán presentados en vivo desde el taller de Manual Cinema ubicado en Chicago. Viernes 5 y 7 pm; sábado 1 y 5 pm, y domingo 1 y 4 pm, todos en horario del Pacífico. Boletos $20. Informes thesoraya.org.

Luces en OC

Con las opciones para la familia cada vez más limitadas debido a la pandemia, varios sitios al aire libre en el sur de California se han esforzado por ofrecer un momento de entretenimiento que sea seguro y asequible para todos los bolsillos. Uno de ellos es Night of Lights OC, un recorrido en auto en una experiencia inmersiva que tiene como tema el invierno y la fiesta de navidad.

El paseo, de una milla de extensión, pasa a través de un deslumbrante juego de luces que bailan y brillan al ritmo de varias tonadas navideñas. Pasa por escenarios y túneles repletos de luces que están sincronizadas con la música que se puede escuchar desde el estéreo del auto. El recorrido está amenizado con efectos especiales, como nieve artificial y burbujas, y conforme se avanza, los visitantes se transportan al mundo de wonderland a través del Snow Globe, el Icicle Playground, la Luminary Village, el Inside an Ornament y otros escenarios. Todos los días (excepto el 24 de diciembre) hasta el 10 de enero. De 5 a 9:30 pm. Boletos desde $39.00. Informes nightoflightsoc.com.

Fiestas en Santa Monica

Los fiestas decembrinas ya están vivas en Santa Monica ( 1415 Third St., Promenade, Santa Monica), con Winterlit, un evento que incluye varias actividades para toda la familia e instalaciones de luces en todas sus calles. El Third Street Promenade ya luce sus miles y miles de foquitos que iluminan los exteriores de sus tiendas y restaurantes; también hay once instalaciones alusivas a la navidad que decoran las fachadas de varias tiendas y que fueron hechas por una variedad de artistas que tienen su residencia en Los Angeles.

El árbol navideño oficial de Santa Monica, que mide 24 pies de alto, estará anclado al Promenade, y una experiencia de realidad aumentada con el tema de navidad espera a los visitantes, a los que les permitirá transformar estructuras físicas, espacios y árboles a lo largo del promenade en elementos navideños y decoración. En el malecón se presentará la instalación de arte Windows of Wonderment, en la que estarán presentes los títeres del Bob Baker Marionette Theater. Al final del Promenade, el Santa Monica Place luce su icónico árbol de 50 pies de alto adornado con miles de focos de colores y bastones de dulce; también hay un enorme Snow Globe y Santa, a quien se puede saludar sin contacto físico (hasta el 24 de diciembre). Para la lista completa de amenidades y horarios visitar el sitio web de la ciudad. Termina el 3 de enero. Gratis. Informes downtownsm.com.

Experiencia con Hot Wheels

No, este no es otro show de navidad. Hot Wheels Ultimate Drive-Thru es una experiencia familiar en la Toyota Arena (4000 East Ontario Center Parkway, Ontario) que se puede disfrutar desde el auto, solo que en esta ocasión los asistentes no verán a Elf on the Shelf o a Santa. Tendrán la oportunidad de ver una colección de más de 50 carros Hot Wheels en tamaño real, entre ellos los icónicos Deora II, Twin Mill, Rip , Loop Coupe y Bone Shaker.

En la lista también está incluidos robots y el Monster Truck original Bigfoot y su extraordinaria flota que integra al popular Bigfoot #5, el monster truck más alto y más pesado del mundo. Asimismo, se despliegan otros consentidos de los fans como Tiger Shark, Demo Derby y V8 Bomber. Con la compra de cada boleto, los asistentes recibirán un paquete con tres carritos Hot Wheels y una foto. Termina el 2 de enero. Lunes a jueves 4 a 9 pm., viernes 4 a 10 pm; sábado 10 am a 10 pm, y domingo 12 pm a 8 pm. Cerrado el 24, 25 y 31 de diciembre. Boletos de $48 a $60. Informes hotwheelsultimatedrivethru.com.