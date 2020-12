La ex reina de Nuestra Belleza Latina, Aleyda Ortiz, revela que enfrenta problemas de salud

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Se termina el 2020 y Aleyda Ortiz hace balance confesando lo que no había contado a nadie, el nuevo giro que le ha dado a su carrera y que no tiene nada que ver con su carrera como modelo o la conducción. Además, la ex reina de Nuestra Belleza Latina y actual presentadora del segmento “Gangas & Deals” de “Despierta América” (Univision) espera poder convertirse en madre el año que viene, cuando termine con los problemas que la ocupan ahora.

“Nos compramos una casa, mi esposo y yo, y este año ha sido de remodelación, de tumbar paredes, o sea, yo me he metido en unos problemas que yo juraba que esto era fácil, pero no. Y esta parte no se lo he dicho a nadie, pero me puse a estudiar diseño de interiores. Me puse a estudiar otras cosas que no tenía que ver nada con lo que he hecho en los siete últimos años de mi carrera, así que ha sido un año bien interesante”, aseveró la modelo y conductora de televisión.

Para el nuevo año, 2021, la modelo quiere: “Abrir mi página web como un blog page para hablar un poco de diseño de interiores, hablando un poco de moda, hablando un poco de ofertas. Quiero también incluir en mi webpage todos los links para Gangas & Deals, o sea quiero involucrarme un poquito más en la parte de compartir conocimientos”.

Sobre una posible maternidad para el siguiente año dice: “Ojalá, ojalá. Tú sabes que yo siempre he dicho que quiero tener familia, mi esposo igual, morimos por ser papás, estamos “practicando” como decimos, pero también dejando que todo fluya”.

“Como te explico, ha sido bueno también que no he quedado embarazada porque yo te digo: mi mejor amiga dio a luz en medio de esta pandemia y no ha sido fácil, y te digo que a veces yo digo ‘sabrá Dios, Dios sabe lo que hace’; quizás nosotros teníamos que concentrarnos en la casita para luego… todo paso a paso”, añadió.

Sobre “Gangas & Deals”, dice: “Si eres latino en los Estados Unidos y eres emprendedor, y tienes un producto y tienes un negocio que quieras presentar en Gangas & Deals, pues ya se puede. Finalmente podemos darle las puertas abiertas a toda nuestra comunidad, apoyarlos y todos los interesados simplemente tienen que entrar a nuestra página web de Gangasanddeals.com”.