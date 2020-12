El Gobierno de EE.UU. autoriza la vacuna de Pfizer para prevenir el COVID-19

El Gobierno de Estados Unidos informó la noche del viernes que ha autorizado el uso de la vacuna para la prevención del COVID-19 en personas de 16 años de edad o más.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que la autorización de emergencia de la firma Pfizer-BioNTech permitirá la distribución de la vacuna en el país.

Unas horas antes del anuncio, la Casa Blanca le había demandado al jefe de la FDA autorizar la vacuna o renunciar.

Today, FDA issued the first emergency use authorization (EUA) for a vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 16 years of age and older. The emergency use authorization allows the vaccine to be distributed in the U.S. https://t.co/1Vu0xQqmCB pic.twitter.com/c8maeePP9O

— U.S. FDA (@US_FDA) December 12, 2020