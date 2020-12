Lupita Jones responde a quien asegura que no quiere otra Miss Universo mexicana

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de que Gustavo Castañeda asegurara que Lupita Jones no quería que México ganara más coronas de Miss Universo porque ella quería ser recordada como la única, la organizadora de Mexicana Universal manda contundente mensaje.

Fue durante una charla con su amigo Diego Di Marco, en donde la Directora Nacional de Mexicana Universal respondió a una serie de mitos que han surgido en torno a su participación como organizadora de los concursos de belleza.

Uno de los escándalos más sonados tras las declaraciones de Sofía Aragón, fue en donde la acusaron de sabotear la participación de las mexicanas para evitar que ganen la corona internacional de belleza, a lo que ella respondió de forma categórica:

“Es un mito y de lo más idiota, es ridículo. Aparte me encanta porque tú has estado al lado mío, viendo cómo me fleto, cómo lloro, cómo sufro, cómo me desespero cuando las cosas no salen bien, cómo regreso completamente frustrada cuando nuestra chava no logra destacar ni hacer un buen papel en Miss Universo o en los concursos internacionales, o sea, es absurdo que dedique mi vida a esto, pretendiendo que no brille mi trabajo, o sea, obviamente que mi trabajo va a brillar o va a brillar más cuando estas niñas logren destacar, logren ganar, porque si no pasa eso la gente ni se da cuenta y le vale, claro cuando ganan es por ellas no por la organización”, expresó.

Además, terminó con los ataques que aseguran no acepta las cirugías estéticas a las que se ha sometido, confesando que se operó la nariz hace 30 años para el concurso de Miss Universo y que también se sometió a una cirugía para aumentar el tamaño de sus senos, de la cual se arrepintió y terminó por retirarse los implantes.

“Me puse busto hace algunos años, pero ya me los quité. No me los puse para ir a Miss Universo, eso fue mucho después, pero me arrepentí cañón, o sea fue lo peor que pude haber hecho ponerme senos y me los quité el año antepasado porque en mi mastografía salió que algo estaba roto y algo estaba mal“, recordó.