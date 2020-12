Roberto Palazuelos evade responsabilidad por contagios de COVID-19 en uno de sus hoteles en Tulum

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Roberto Palazuelos se deslindó de los múltiples contagios que se han reportado entre los asistentes al festival Art With Me, realizado del 11 al 15 de noviembre en uno de sus hoteles en Tulum, Quintana Roo.

Según la empresa Checkmate Health Strategies, con sede en Estados Unidos, el 70 por ciento de las pruebas realizadas en los asistentes al festival masivo han resultado positivas a COVID-19, luego que se difundieran videos donde se ven fiestas tipo rave.

“Era un evento al aire libre. Yo no me voy a poner a decirle a la gente que se ponga su cubrebocas, no soy responsable de la gente. El evento yo no lo organicé, yo fui a un hotel donde hubo un pequeño evento, pero como de 15 hoteles, no fuimos nada más nosotros”, explicó “El Diamante Negro” en entrevista para ‘Sale el Sol’.

Asimismo, el actor aclaró que el evento contaba con los permisos necesarios por parte de las autoridades, por lo que no hay motivo para ser sancionado:

“No tiene por qué haber ninguna amonestación porque todo el festival contaba con permiso para hacer todos esos eventos con las debidas medidas, pero hay gente que nos las respeta y ni modo, no te vas a poner a golpear turistas por no traer cubrebocas“, explicó.