Sofía Castro y Angélica Rivera son captadas paseando por las calles de Miami

Hace unos días, Angélica Rivera y su hija, Sofía Castro, fueron captadas por las cámaras de Suelta la Sopa mientras paseaban por las calles de Miami, en donde la reportera trató de hacerles algunas preguntas, sin embargo, ambas caminaron de prisa hacia la camioneta que se encontraba estacionada unos metros más adelante.

En la grabación de poco menos de un minuto, se aprecia que la única que respondió a las preguntas fue la actriz de ‘El Dragón’, quien aseguró ya se encuentra mejor tras haber superado el COVID-19, mientras que su mamá se limitó a mandar saludos sin dar otra declaración.

Y aunque la joven actriz se encuentra completamente libre de Coronavirus y apareció protegida con su respectivo cubrebocas, no faltó quien aseguró andaba contagiando a más gente.

“Pero si tiene COVID que hace en la calle contagiando a otros“, es el mensaje de una de las usuarias de Instagram, a lo que la hija de la ex Primera Dama de México respondió:

“¡No, ya no tengo COVID me dieron de alta hace 3 semanas! Y cuando tuve, estuve en México encerrada como es debido, pero gracias a Dios vencí el COVID y estoy recuperada. Me tomo esto muy enserio y jamás expondría a nadie“, escribió.

“¡Estaba en la farmacia comprando medicina para las náuseas porque es lo único q no se me ha quitado desde que me dieron de alta! Muchos besos y felices fiestas“, añadió la hija del productor José Alberto Castro.

Recordemos que fue el pasado mes de noviembre cuando Sofía Castro compartió con sus seguidores de Instagram que había sido contagiada de COVID-19 y aunque pasó días complicados logró salir de la enfermedad gracias a los cuidados necesarios y el cariño de su familia.