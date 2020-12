Vadhir Derbez habla del nuevo romance de su hermana Aislinn con Jesh de Rox

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los rumores de un supuesto romance entre Aislinn Derbez y el fotógrafo Jesh De Rox crecieron luego de ser captados en el aeropuerto de Los Ángeles en compañía de la pequeña Kailani, sin embargo, ahora fue el hermano de la actriz quien habló del tema frente a los medios de comunicación.

Fue durante un encuentro con diversos reporteros, ante quienes Vadhir Derbez bromeó y pidió dejar en paz a su hermana.

“No, le andan ahí (inventando)… ya suelten a mi hermana por favor, déjenla ser“, explicó ante la cámara de Eden Dorantes.

Y aunque intentó no dar más detalles de la vida privada de su hermana, terminó por revelar que ya ha podido convivir con el nuevo novio de su hermana.

“No la verdad es que no (ha convivido con él), pues estamos en pandemia. Cuando los he visto ha sido muy poco, pero si sí.. ¿Qué tiene? Tampoco estoy enterado de eso más que por ustedes, pero no, prefiero no decir más” compartió.

Y decidió no dar más detalles del noviazgo que podría estar iniciando la actriz. Pero cuando se le cuestionó sobre la ausencia de Mauricio Ochamn en la segunda temporada del reality “De Viaje Con Los Derbez”, aseguró que la relación de todos los miembros de su familia con el protagonista de “Ya veremos” sigue muy bien:

“Bien, todos nos llevamos muy bien en general así que, todos ya somos adultos y entendemos perfecto y tenemos que ajustarnos a todo eso, pero así es la vida“, agregó.