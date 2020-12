California acusa al proveedor de servicios médicos Sutter Health de manipular al mercado para enriquecerse

El Fiscal General de California, Xavier Becerra estuvo en el programa 60 Minutos el pasado domingo y habló de una demanda contra el grupo de clínicas privadas Sutter Health a las que acusa de manipular el mercado para establecer precios injustificados.

De acuerdo con la demanda de Becerra, el proveedor de servicios médicos Sutter Health habría estado actuando bajo un modelo de monopolio y especulación de precios usando su poder en el mercado y esto lo habría logrado tras haber comprando hasta 24 hospitales en la región del norte de California, eliminando a la competencia y estableciendo ellos los precios a su conveniencia al no tener otras proveedores.

California Attorney General Xavier Becerra, President-elect Joe Biden's pick to run HHS, says the practices of California hospital system Sutter Health led to some of the highest health care costs in the state. See the story, Sunday on 60 Minutes. https://t.co/CDXo9fYHrp pic.twitter.com/iHfXWrVPlw

El Fiscal aseguró que esta práctica tiene un impacto directo en el costo de las primas de seguro haciendo que cada vez más y más elevadas.

Durante su intervención Becerra aseguró que el nacimiento de un bebé en Sacramento podría costar incluso el doble de lo que costaría en New York. “Por qué Sacramento es el lugar más costoso del país para traer un bebé al mundo, simplemente no tiene explicación”, aseguró.

Becerra además dijo a CBS que en promedio los servicios médicos en el norte de California son 70% más caros que en el sur del estado.

Por su parte, Hillary Ronen quien forma para de la Junta de Supervisores de San Francisco aseguró en el mismo programa que la ciudad gasta anualmente cerca de $800 millones de dólares en costos de pólizas de salud.

“Ese dinero viene del mismo presupuesto para construir refugios, contratar bomberos, reparar parques. Mientras más paguemos en cuentas de seguro médico, menos dinero tenemos para atender estos problemas sociales”, aseguró Ronen.

“Sutter won’t allow us to see how much they charge for their services. It’s unbelievable,” says San Fran Supervisor Hillary Ronen. “And so we can’t comparison shop. [T]hey keep naming their price, and I feel like I’m handcuffed to do anything about it.” https://t.co/LFzEw9zT9Q pic.twitter.com/9ZvtfWx7gG

De acuerdo con Ronen, Sutter logró bloquear que San Francisco y su asegurado Blue Shield of California enviaran a los trabajadores públicos a otras instalaciones con menores precios que los de conglomerado, además de lograr no divulgar la información de cuánto estaba cobrando por cada procedimiento.

“Sutter no nos deja ver cuánto cobran por sus servicios. Es increíble”, enfatizó Ronen.

Sutter Health got so big it could dominate the market and jack up prices for care.

CADOJ sued.

When approved, our $575M settlement will help restore transparency and competition in Northern CA’s healthcare market.

Learn about the case on @60Minutes. https://t.co/MlUg0DyTJF

— Attorney General Becerra (@AGBecerra) December 15, 2020