Esto es lo que sigue en California ahora que se empezó a suministrar la vacuna contra el COVID-19

El gobernador Gavin Newsom informó que el pasado lunes el estado de California recibió las primeras 33,150 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus en cuatro hospitales del área de Los Ángeles, pero que próximamente otras 24 instalaciones a lo largo del estado recibirán sus dotaciones.

De acuerdo con el mandatario regional, el estado recibió el mismo lunes confirmación de Pfizer de que recibirá otras 393,900 dosis de su vacuna, adicionales a las 327,000 que había anunciado previamente el gobernador, sumando más de 600,000 mil dosis de este laboratorio.

Just got word from Pfizer — CA is now expecting 393,000 more doses of the #COVID19 to arrive next week.

Excellent news as we begin to vaccinate healthcare workers and long term care residents across the state. pic.twitter.com/m0iwFKfoui

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 15, 2020