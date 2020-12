Reportan la muerte de Joselyn Cano, conocida también como “La Kim Kardashian mexicana”

Medios internacionales han reportado que Joselyn Cano, la famosa Kim Kardashian mexicana, podría haber fallecido. Dicen que su muerte, de ser cierta, podría haber sido a causa de una cirugía estética. Hay que destacar que su última publicación en la cuenta oficial de Instagram es del pasado siete de diciembre. Y desde entonces no ha vuelto a compartir nada a través de esta red social.

Se dice que su muerte fue en Colombia. La noticia surgió en Instagram, específicamente en la cuenta de Nelssie Carrillo, quien compartió la siguiente información a través de su publicación:

“#dep Modelo estadounidense, diseñadora de moda y personalidad de Internet, #joselyncano se dice falleció. Según su página de Wikipedia, Joselyn, también conocida como Josey Cano, “la mexicana Kim Kardashian” murió el 7 de diciembre de 2020, a la edad de 29 años. No se dio a conocer la causa de su muerte ni lo que la llevó a su repentina muerte en el momento de presentar este informe. La estrella de la moda comenzó su carrera como modelo a la edad de 17 años para revistas locales. Saltó a la fama en 2014 al aparecer en la portada de la revista Lowrider. Según murió por complicaciones de una cirugía plástica en los glúteos en Colombia”.

Ante la publicación de Nelssie Carrillo reaccionó la también modelo y actriz Adriana Cataño: “Omg 😱😱 plastic surgery??”. Nelssie respondió con un simple: “Yes”.

A través de Twitter la noticia fue compartida por una modelo, colega, de Joselyn Cano quien escribió: “Omg Joselyn Cano died in Colombia getting surgery 😳 that’s wild 😩”. La modelo compartió un segundo mensaje en donde enviaba amor y sus condolencias a la famosa modelo.

She looked so good already wow prayers for her family she was so sweet 😢

