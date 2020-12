Caramelos, inversiones millonarias y fotos espectaculares: la nueva vida de María Sharapova

No cabe duda que el retiro, para algunos prematuro, de María Sharapova dejó un tremendo hueco en el circuito de la WTA, su innegable belleza, su elegancia dentro de las canchas y claro, su característico grito al devolver una pelota del otro lado de la red, es algo que los fanáticos del tenis y de la jugadora rusa, nunca olvidarán

Sharapova decidió retirarse a principios de este año, según parece ser por un padecimiento crónico en el hombro, lo anunció en febrero y desde entonces se ha dedicado a su otra pasión: los negocios.

Tennis star @MariaSharapova shares her journey from professional athlete to founder of @Sugarpova . https://t.co/QQyvuYrQox

La ex tenista rusa ha estado invirtiendo sus ganancias en varias compañías y otros emprendimientos, como la plataforma de coaching a distancia The Skills en la que puedes aprender de súper estrellas como Michael Phelps, Shaun White y claro… la incomparable María.

