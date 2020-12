La súper alimentación de Robert Lewandowski: el secreto para ser The Best

“Somos lo que comemos” dice el famoso dicho popular y nunca antes mejor dicho, pues el delantero polaco Robert Lewandowski come mejor que nadie y es por eso que fue elegido como el mejor futbolista del mundo.

La esposa de Lewandowski, Anna es nutrióloga y karateka profesional, sabe perfecto de lo que se trata el deporte de alto rendimiento y ella personalmente es quien se encarga de la alimentación de su marido, que se ha visto directamente relacionada con su brutal desempeño.

El ariete del Bayern Múnich lleva años en la elite internacional, pero según Thiago Cionek, uno de sus compañeros en la selección de Polonia, el gran salto vino cuando Robert cambió su alimentación:

“Robert me dijo que el gran cambio en su carrera, que cuando llegó a la élite de clubes y en la selección se produjo al cambiar radicalmente lo que comía. El día del partido toma mucha proteína y siempre desayuna atún. Además, evita todo lo que tenga gluten y lactosa. El día antes de jugar, después de cenar, todavía remata con un plato de arroz con leche para llenar el cuerpo de carbohidratos y glucosa para jugar al día siguiente. Luego, en recuperación, come muchas verduras y aguacate“, aseguró en declaraciones a ESPN.

From nutrition expert to karate champion – Robert Lewandowski's wife has an amazing career of her own https://t.co/XKSbvl2Bez pic.twitter.com/iWJ65rpnNu

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 27, 2018