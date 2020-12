Recuperan su chihuahua después de cinco años, se investiga dónde estuvo antes

Una familia de California perdió a su perrito hace cinco años, pero ahora su querido chihuahua está de vuelta en casa.

La Sociedad Protectora de Animales de Inland Valley informó que el martes recogieron a una perrita chihuahua en Covina y que escanearon al perro en busca de un microchip.

A miracle reunion, five years in the making. Sweet Pea is going home! @alexvnews pic.twitter.com/BHPriagXMg

El perro fue identificado como Sweet Pea, una querida mascota que desapareció de la casa de su familia en Compton hace cinco años.

Los voluntarios se comunicaron con la familia de Sweet Pea y ese mismo día, la perrita se reunió con sus dueños.

La Human Society tuiteó al respecto, afirmando que fue un reencuentro que emocionó a todos y que fue difícil contener las lágrimas.

Sweet-Pea reuniting with her mother after being missing for 5 years… there was not a dry eye in the house for this moment. https://t.co/a0rkCJMEA9

— IVHS & SPCA (@IVHSSPCA) December 16, 2020