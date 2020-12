Biden promete impulsar una tercera ronda de cheques de estímulo después de la de $600 dólares

El presidente electo Joe Biden reconoció este martes que el paquete de estímulo de $900,000 millones de dólares que el Congreso aprobó el lunes y que Donald Trump dice que no firmará es insuficiente. Lo llamó “pago inicial” y se comprometió a impulsar un proyecto de ley más amplio cuando asuma la presidencia.

“Como todos los compromisos, esto está lejos de ser perfecto“, dijo Biden. “El Congreso hizo su trabajo esta semana, y puedo y debo pedirles que lo hagan de nuevo el próximo año”, añadió.

Biden no especificó cuánto dinero se enviaría en esa hipotética tercera ronda sino que sería un tema “a negociar” a partir de su investidura el próximo 21 de enero.

Joe Biden called the new stimulus package a “down payment” on a bigger bill on Tuesday and warned Americans that the darkest days of the pandemic are “ahead of us, not behind us.” https://t.co/s7iPabEalf pic.twitter.com/bIfKIf7GgU

— The New York Times (@nytimes) December 22, 2020