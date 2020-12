El Sheriff de Los Ángeles tiene casi 2,000 empleados en cuarentena por el coronavirus

La explosión de contagios de coronavirus en el sur de California no respeta de uniformes y ha penetrado peligrosamente en el Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

De acuerdo con datos del propio Departamento, un total de 1,969 empleados se encuentran en cuarentena ya sea por haber dado positivo de COVID-19 o haber estado expuestos al virus. De esa cifra hasta el 23 de diciembre, 1,275 pertenecen al personal bajo juramento.

Desde el inicio de la pandemia se han registrado 1,949 casos positivos de COVID-19 en las filas del sheriff angelino.

El LASD cuenta con alrededor de 17,500 empleados. Para contrarrestar el impacto del personal en cuarentena, el Departamento ha ajustado horarios de trabajo, contratado refuerzos y especialmente incrementado las medidas de prevención, de acuerdo con John Satterfield, un vocero de la agencia.

Satterfield, de acuerdo con Los Angeles Times, dijo que el aumento de casos positivos en el condado es lo que ha causado tantos empleados del LASD en cuarentena.

En Los Ángeles mueren más de dos personas cada hora en promedio por el coronavirus según estimaciones.

Even though #LASD has been hit hard by COVID (as can be seen at https://t.co/XEuuvfCOkP), we continue to maintain our staffing levels.

Click here to view the most updated COVID-19 statistics within the department: https://t.co/wQMvDahVTX https://t.co/RS3y60IvPF

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) December 22, 2020