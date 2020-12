Las muertes por coronavirus en Los Ángeles siguen sin parar y cada vez son más: confirman 145 en un día

El condado de Los Ángeles, el cual ha sido el epicentro del coronavirus en California desde el pasado mes de marzo, reportó este miércoles sus 24 horas más fatales a causa del coronavirus contabilizando más de 140 fallecidos.

Información revelada por la directora del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, de martes a miércoles perdieron la vida 145 personas a causa del virus, representado más de la mitad de las muertes totales del estado que fueron 247, en lo que ha sido el más mortal en los 9 meses de pandemia.

Anteriormente el departamento había asegurado que en el condado morían más de dos personas cada media hora a causa del virus respiratorio.

Además del alto número de muertos que ya suman 9,161 angelinos, las autoridades de salud aseguraron que el condado actualmente tiene el mayor número personas hospitalizadas por la enfermedad, contabilizando a 6,155 pacientes recibiendo asistencia en el sistema de salud de L.A., lo que es una gran parte del total del estado de 19,361.

California está muy cerca de llegar a los 2 millones de casos del virus tan pronto como esta misma semana y de ese gran total solo el condado de Los Ángeles acumula 647,542.

Aunque el estado dorado ya ha recibido miles de dosis de la vacuna de Pfizer y Moderna, la enfermedad está muy propagada y las restricciones que hace meses fueron efectivas, hoy no están dando resultado mientras los números siguen subiendo y rompiendo récords cada semana.

Las autoridades del condados, además del gobernador Gavin Newsom y el mismo alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, han recomendado a los ciudadanos a cancelar los planes de reuniones familiares o celebraciones con amigos durante las fiestas. Además lanzaron la campaña “Amor es Mantenerse Lejos” a la que se unieron Alejandra Espinoza y Roselyn Sánchez.

We can stop the surge by staying home, canceling travel plans, avoiding gatherings, and wearing face coverings when outside. pic.twitter.com/nmssYJnoWR

— LA Public Health (@lapublichealth) December 19, 2020