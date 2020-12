Vientos de Santa Ana vuelven al sur de California y encienden las alarmas de incendios nuevamente

El sur de California recibió otra señal de alerta con bandera roja el martes, pero en esta ocasión no fue motivada por el COVID-19 sino por los fuertes vientos que trae consigo el fenómeno natural de los Vientos de Santa Ana.

La oficina de Los Ángeles del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió un mensaje de alerta de incendios y fuertes vientos para todo el sur del estado incluyendo los condado de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino y Ventura.

RED FLAG WARNING in effect for much of L.A. and Ventura Counties WED-THU. Winds gusting 40-60 mph over the mtns, RH 3-10 percent. Use caution!! #CAwx #SoCal #CAfire pic.twitter.com/3XcmRD4Evt

De acuerdo con los especialistas del clima, la alerta de bandera roja estará vigente desde las 8 de la mañana de este miércoles y al menos hasta el mediodía del jueves 24 de diciembre.

Santa Ana winds are in the forecast for Southern California from Wednesday into Thursday, elevating fire danger from San Luis Obispo to the Laguna Mountains. Here's more with @NWSLosAngeles about these offshore winds. #cawx #SantaAna #SantaAnaWinds pic.twitter.com/4GH6UyeOJ6

— Meredith Garofalo (@GarofaloWX) December 22, 2020