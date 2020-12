California está muy cerca de alcanzar los 2 millones de contagios de coronavirus

La luz al final del túnel que se encendió con la llegada de la vacuna a California se ve opaca con la cantidad de nuevos contagios y muertes que reportan cada día las autoridades de salud de estado dorado, el cual se acerca a la exhorbitante cifra de 2 millones de contagios.

Este miércoles, el estado contabilizó 39,069 nuevos casos en las última 24 horas, llevando la cifra total a 1,964,076 californianos infectados con el virus desde el pasado mes de marzo, lo que ubica a California como el epicentro del virus en todo Estados Unidos.

En total el estado reportó otras 361 muertes de entre martes y miércoles, elevando las víctimas fatales a 23,284 personas.

Pero eso no es todo, además de los miles de contagiados y muertos, el estado se está quedando sin camas en la unidad de terapia intensiva y algunas regiones ya están al máximo de su capacidad.

ICUs are reaching capacity. Alternative care sites, like Sleep Train Arena, are helping take pressure off our hospital system but staffing remains an issue.

Health Corps continues to be part of our staffing strategy – we encourage all who qualify to join: https://t.co/snYe5v55Rw pic.twitter.com/k87r2nKNMj

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) December 20, 2020