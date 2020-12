La vacuna ya se distribuye, pero California ordena bolsas para cadáveres y 60 morgues temporales

El estado de California ha ordenado otras 5,000 bolsas para cadáveres y ha alistado 60 morgues móviles en hospitales alrededor del estado ante el severo incremento de fallecidos a consecuencia del coronavirus.

Aunque la vacuna ya empezó a ser distribuida en el estado, el gobernador Gavin Newsom subrayó que aún hay mucha oscuridad antes de llegar a la luz al final del túnel.

“Nos encontramos tal vez en el momento más intenso y urgente desde el inicio de esta pandemia“, dijo Newsom este martes en su informe del coronavirus.

Lo que el gobernador quiso dejar muy en claro es que el optimismo que la vacuna está generando no va a evitar que la reciente ola de contagios deje sus devastadoras consecuencias en California y en realidad en todo el país, que el martes rebasó las 300,000 muertes por COVID-19.

Dos regiones de las cinco que California estableció hace algunas semanas para el control de la pandemia enfrentan escasez de camas en cuidados intensivos, incluyendo el Condado de Los Ángeles, el más poblado del país.

Las autoridades de salud del estado reportaron el martes 32,326 nuevos casos de coronavirus y 142 decesos.

California COVID-19, By The Numbers:

🔹 Confirmed cases to date: 1,617,370

🔹 Note: Numbers may not represent true day-over-day change as reporting of test results can be delayed

More information at https://t.co/TLLUGwPGY7. pic.twitter.com/cn1vI2ekK0

— CA Public Health (@CAPublicHealth) December 15, 2020